شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر يعترف بمفاوضات الأهلى.. ولكن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى إنه تلقى عرضًا من النادى الأهلى للانضمام إلى صفوفه وتعويض رحيل شريف إكرامى، لافتًا إلى أنه يرتبط بعقد مع فريقه والقرار الأول والأخير يرجع إلى إدارة الإنتاج للسماح برحيله خلال الفترة القادمة.
أضاف عامر عامر خلال تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامى سيف زاهر: "الأهلى تحدث مع وكيلى لضمى ولكن لم يأتي عرض رسمي حتى هذه اللحظة".
وتحدث حارس الإنتاج الحربى عن صعوبة المنافسة حال انتقاله للأهلى قائلا: "المنافسة في الملعب وإمكانياتى تحمينى ولن أخاف من اللعب للأندية للكبيرة سواء الأهلى أو الزمالك" موضحًا أنه شرف له ارتداء قميص القلعة الحمراء ولن يرفض عرضه حال وصوله.
وعن وجود رغبة من الأهلى فى التعاقد مع عامر عامر علق مدير الكرة بالإنتاج قال، "حال وصول عرض رسمى من الأهلى سنعرض الأمر على مختار مختار المدير الفنى للفريق لاستطلاع رأيه فى الاستغناء عن الحارس من عدمه، وحال موافقته ووجود عرض مادى مميز سنوافق على رحيله بخلاف ذلك فلن يرحل عامر عامر وسوف يستكمل عقده مع النادى".
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