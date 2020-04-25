شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر يعترف بمفاوضات الأهلى.. ولكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى إنه تلقى عرضًا من النادى الأهلى للانضمام إلى صفوفه وتعويض رحيل شريف إكرامى، لافتًا إلى أنه يرتبط بعقد مع فريقه والقرار الأول والأخير يرجع إلى إدارة الإنتاج للسماح برحيله خلال الفترة القادمة.

أضاف عامر عامر خلال تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامى سيف زاهر: "الأهلى تحدث مع وكيلى لضمى ولكن لم يأتي عرض رسمي حتى هذه اللحظة".

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وتحدث حارس الإنتاج الحربى عن صعوبة المنافسة حال انتقاله للأهلى قائلا: "المنافسة في الملعب وإمكانياتى تحمينى ولن أخاف من اللعب للأندية للكبيرة سواء الأهلى أو الزمالك" موضحًا أنه شرف له ارتداء قميص القلعة الحمراء ولن يرفض عرضه حال وصوله.

وفى وقت سابق، رحب خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى برحيل حارسه عامر عامر للنادى الأهلى، حال وصول عرض رسمى لضمه، وقال مهدى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "عامر عامر مرتبط بتعاقد مع الإنتاج ممتد لنهاية الموسم المقبل ولم يصل النادى أى عروض رسمية لضمه خلال هذه الفترة ".