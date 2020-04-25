شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى وكهربا فى الذكرى 113 لتأسيس الأهلى: دائمًا فى قلوبنا وفوق الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول، على الاحتفال بالذكرى 113 على تأسيس القلعة الحمراء، حيث تم إنشائه فى 24 أبريل 1907، ليوافق اليوم الجمعة، مرور 113 عامًا على التأسيس.

ونشر الشناوى صورة شعار الأهلي عبر صفحته الرسمية على انستجرام، معلقًا عليها: "عدى 113 سنة على أعظم نادى، كل سنة وأنت دائمًا فى قلوبنا بذكرياتك كلها، وهتفضل فوق الجميع".

نشر محمود عبد المنعم " كهربا " صانع العاب فريق الاهلى صورة عبر الاستورى بالصفحة الرسمية فى موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام . Advertisements ويحتفل اليوم الجمعة عشاق النادى الأهلى فى كل ربوع الوطن العربى بذكرى تأسيس النادى الأحمر رقم 113، وكانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس “نادى طلبة المدارس العليا”، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني. ومن ثم اقترح الحقوقى العلامة عمر لطفى فكرة إنشاء نادٍ رياضى موازٍ على مجموعة من كبار الشخصيات فى مصر على رأسهم صديق عمره الزعيم مصطفى كامل، وبالفعل تحمس الجميع للفكرة وتم الاتفاق على تأسيس النادى الأهلى والاجتماع لمناقشة أولى خطوات الإنشاء. على مدار التاريخ نجح النادى الاهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية، بل والعالمية، بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907 ويحتل النادى الأهلى صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات فى العالم، متفوقا على كافة الأندية العالمية، حسب القائمة التى نشرتها صحيفة ميرور البريطانية رغم تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى فاز بها الأهلى. كما نشرت صفحة الأهلى على فيس بوك فيديو لاستعرض الأهداف الحاسمة فى التتويج ببطولات الفريق الأحمر، مع كلمة افتتاحية لمحمود الخطيب رئيس النادي، متحدثاً عن شخصية وروح البطل فى قلعة الجزيرة. وعلقت صفحة الأهلي على الفيديو، "صباح الخير نحتفل اليوم بمرور 113 سنة على نادينا الحبيب 113 سنة من الإنجازات 113 سنة من البطولات كل عام وأنت زين النوادي".

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