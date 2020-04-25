القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 24 \ 4 \ 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سيات التقرير التالي:

"فتوى" سويسرية تطمئن الأهلي فى قضية كهربا بالفيفا

تلقى مسئولو الأهلى تأكيدات من المحامى السويسرى مونتييرى بأن موقف النادى قوى وسليم بشأن قضية محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق، وأكد المحامى السويسرى لإدارة الأهلى أنه يتابع الملف أولا بأول لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ويرى أن الأهلى لن يتعرض لعقوبات قاسية من "فيفا" كما تردد مؤخراً.

Advertisements

من وقت لآخر تفرض تقضية تجديد عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء وخارجها، فرغم تجميد النشاط الرياضي فى العالم كله جراء جائحة كورونا، إلا أن ملايين الأهلاوية يستفسرون دائماً عن تجديد عقد فايلر لرغبة الجماهير فى بقاء المدرب مع الفريق بسبب نجاحه فى مهمته قبل تجميد النشاط الرياضي.. فى السطور التالية نُلقى الضوء على تطورات تجديد عقد فايلر.