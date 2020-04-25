شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يكشف حبه لـ"البريميرليج" وتفضيله ميسى عن رونالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، إنه يطمح في الاحتراف مجددا بعد التتويج ببطولات مع الفريق الأبيض بعد تجربته السابقة في يونيون برلين الألماني، قائلا:"بالتأكيد لدى طموح في الاحتراف مرة أخرى ولكن تركيزى حاليا أن أحقق بطولات مع الزمالك ثم أفكر في الاحتراف بعد ذلك فعندما احترفت قبل ذلك، الأمور كانت صعبة لأننى كنت في سن صغير وواجهتنى العديد من الأزمات بسبب اللغة".

وعن أفضل دورى في العالم من وجهة نظره قال عبد الله جمعة في حواره لمجلة نادى الزمالك:"الدوري الإنجليزى"، أما عن أيهما يحب عالميا ميسى أم رونالدو قال:"طبعا ميسى وأنا بشجع برشلونة".

فيما وجه عبد الله جمعة رسالة إلى الجماهير المصرية في الوقت الحالي بضرورة البقاء في المنزل والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة ويتم التعامل مع كل شيء بحذر حتى نعبر من تلك الفترة التي تم إيقاف فيها النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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يذكر أن الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، حرص على عقد اجتماعا، للحديث حول متطلبات الفريق خلال الفترة الجارية، بناءً على تعليمات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى يحرص على التواصل مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بصورة دورية للاطمئنان على حالة اللاعبين.

وشهد اجتماع الجهاز الطبى للزمالك مناقشة حالة اللاعبين والأمور المختلفة التى تخص الفريق لتقديم تقريرًا للفرنسى باتريس كارتيرون على حالة اللاعبين، فى ظل فترة التوقف السلبية خلال الفترة الحالية، بعد تعليق منافسات الدورى الممتاز، وتأجيل مباريات دور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، لأجل غير مُسمى، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وسبق وطلب الفرنسى باتريس كارتيرون، من جهازه المعاون، إعداد تقرير مفصل عن أوزان اللاعبين خلال الوقت الحالى وكذلك معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم ومدى التزامهم بخوض التدريبات بصورة يومية وحالة كل لاعب خلال الوقت الجارى فى ظل توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ولجأ كارتيرون، لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث طلب بإنشاء مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب" للاعبين، حتى يتابع كل مدرب بالجهاز المعاون مجموعة من اللاعبين.