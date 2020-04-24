انت الان تتابع فيفا يقدم الدعم المالي للاتحادات للمساعدة على تجاوز أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة، أنه سيقدم مبلغ 150 مليون دولار كدعم للاتحادات الوطنية الــ211 الأعضاء، كخطوة أولية في خطة الإغاثة ومساعدة مجتمع كرة القدم خلال أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وقال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا :"الوباء تسبب في تحديات غير مسبوقة بالنسبة لمجتمع كرة القدم بأكمله، ومن واجب الفيفا أن يكون حاضرا في هذا الموقف لدعم من لديهم احتياجات."

وأضاف :"ذلك سيبدأ بدعم الاتحادات الأعضاء لدينا، والتي يعاني الكثير منها من ضائقة مالية."

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وأسفرت أزمة كورونا عن توقف منافسات كرة القدم في جميع أنحاء العالم تقريبا، بينما تتحرك بعض مسابقات الدوري بشكل حذر نحو استكمال منافسات الموسم بدون حضور جماهيري، بينما هناك دوريات أخرى في طريقها للإلغاء.

وسيقدم الفيفا موعد دفع المبالغ لتكون الآن بدلا من تموز/يوليو المقبل، دون انتظار تحقيق الشروط والمتطلبات المحددة.

وذكر الفيفا، الذي لم يقدم تفاصيل عن الاجراءات المستقبلية، أن هذه الخطوة هي جزء من خطة الإغاثة المالية بعيدة المدى، والتي يقوم الفيفا بتطويرها.