شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ: «كوتينيو» خضع لعملية جراحية بكاحله والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، أن البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب الفريق المعار من برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، خضع لعملية جراحية في كاحله.
وأصدر العملاق البافاري بيانًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد فيه خضوع لاعبه البرازيلي لعملية جراحية خفيفة في كاحله، وسيغيب عن التدريبات لأسبوعين فقط، ثم سيتمكن بعدها من استئناف نشاطه الكروي رفقة زملائه في الفريق.
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