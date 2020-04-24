شكرا لقرائتكم وائل جمعة: حسن شحاتة نصحنى بالرحيل عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وائل جمعة المدافع الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى كواليس نصيحة حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطنى له بالرحيل عن النادى الأهلى.

أضاف جمعة في تصريحات تلفزيونية:" حصلت على أفضل مدافع في 2006، وقلت بذلك إنني ضمنت مكاني في المنتخب، ولكن حدثت بعض الأمور بيني وبين جوزيه فكنت أجلس احتياطيًا".

تابع : "حسن شحاتة في هذا الوقت تحدث معي، وقال لي من الضروري أن تلعب أساسي حتى تشارك مع المنتخب، وإلا فارحل عن الأهلي حتى لو على سبيل الإعارة".

وأكمل: "المهم هو المشاركة حتى تضمن مكانك في المنتخب بغض النظر عن أنك أفضل مدافع في إفريقيا، الأهم أن تكون أساسيًا مع ناديك، وهذا دليل على تواصله مع اللاعبين جميعهم".

Advertisements

وعن مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق، قال: "جوزيه قال أمام الصفاقسي بين الشوطين العبوا 45 دقيقة للتاريخ، لو انتصرتم هذا المطلوب، ولو خسرتم يظل الناس يتذكرونكم إلى الأبد".

واختتم: "لن أنسى هذه المقولة ستظل عالقة في ذهني".