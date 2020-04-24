شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحذر الأندية من العودة للتدريبات الجماعية قبل منتصف مايو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، الأندية من العودة للتدريبات الجماعية قبل منتصف مايو المقبل، وهو الموعد الذى حددته الجبلاية لاستمرار تعليق الدورى لحين تحديد موعد استئناف الدورى عقب التوقف الحالى بسبب أزمة كورونا.

وكشف مصدر باللجنة الخماسية بالجبلاية أنه سيتم تحديد 4 أسابيع للأندية لعمل فترة إعداد قبل استئناف الدورى، رافضا عودة الأندية للتدريبات الجماعية فى الوقت الحالى.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه سيصدر كل التمويل التشغيلي المستحق للاتحادات الأعضاء لعامي 2019 و2020 فى الأيام القليلة القادمة، كخطوة أولى في خطة الإغاثة لمساعدة مجتمع كرة القدم المتأثر بجائحة كورونا، سيعنى هذا الإجراء أنه سيتم توزيع ما مجموعه حوالي 150 مليون دولار أمريكى على 211 هيئة وطنية لكرة القدم حول العالم.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، "لقد تسبب الوباء فى تحديات لم يسبق لها مثيل لمجتمع كرة القدم بأكمله، وبصفته الهيئة الحاكمة العالمية، فمن واجب الفيفا التواجد هناك ودعم أولئك الذين يواجهون احتياجات ملحة وسنبدأ بتقديم مساعدة مالية فورية إلى جمعياتنا الأعضاء، التي يعاني الكثير منها من ضائقة مالية شديدة."

وأضاف رئيس الفيفا، "هذه الخطوة الأولى لخطة الإغاثة المالية البعيدة المدى التى نقوم بتطويرها للاستجابة للطوارئ عبر مجتمع كرة القدم بأكمله، نحن مع أصحاب المصلحة ونقوم بتقييم الخسائر ونعمل على أنسب الأدوات وأكثرها فعالية لتنفيذ المراحل الأخرى من خطة الإغاثة هذه."

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وعن الدعم المادى قال إنفانتينو، "فى ظل الظروف العادية يقدم فيفا دعما للاتحادات الأعضاء بعد استيفاء معايير محددة، أما الآن فسيقوم الاتحاد الدولي بتحويل المبلغ دون أى استثناءات كدعم نشط للمساعدة في حماية كرة القدم عبر جميع الاتحادات الأعضاء."

وأوضح أنه "سيصرف فيفا 500 ألف دولار أمريكى لكل اتحاد عضو فى الأيام القادمة بالإضافة إلى أى استحقاق متبقٍ لعامي 2019 و2020."

ويعني ذلك أن نصيب اتحاد الكرة من الدعم المبدئي سيصل إلى حوالى 8 ملايين جنيه ستصل حساب الاتحاد خلال أيام وفقا لتصريحات إنفانتينو.

وتابع رئيس الفيفا قائلا، "أود أن أشكر رؤساء لجنة فيفا للتطوير الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة واللجنة المالية برئاسة أليخاندرو دومينجيز على التزامهم وموافقتهم العاجلة على هذه الإجراءات من قبل لجانهم".

وأضاف، "كجزء من هذا الإجراء سيتم الإفراج بالكامل عن جميع الحقوق المتبقية من الاتحادات الأعضاء في التكاليف التشغيلية في إطار برنامج Forward 2.0 للعامين 2019 و 2020. كما سيتم إصدار الدفعة الثانية من التكاليف التشغيلية لعام 2020، والتي كانت في الأصل المستحقة في يوليو حيث سيتم دفعها على الفور."