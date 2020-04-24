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شكرا لقرائتكم حسام غالى يحتفل في ملعب التتش بمرور 113 سنة هاى تأسيس الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص حسام غالى نجم الأهلى السابق ومدير الكرة الحالى بنادى الجونة، على الاحتفال بحلول ذكرى تأسيس القلعة الحمراء رقم 113، حيث تأسس الأهلى فى 24 أبريل 1907، ليوافق اليوم الجمعة، مرور 113 عامًا على التأسيس.
ونشر الكابيتانو صورته عبر حسابه على انستجرام، خلال تواجده فى ملعب مختار التتش، معلقًا عليها: "113 سنة أهلى".
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وكان حسام غالى أعلن اعتزاله يوم 23 أبريل 2018 فى مؤتمر صحفى عقد بمقر القلعة الحمراء وانهمرت الدموع من عينيه قائلا، "عايز ارتاح".
وقال حسام غالى باكياً :"يشهد الله أننى لم أقصر أو أتخاذل فى حق الأهلى، وأتمنىأن يكون جمهور القلعة الحمراء راضيا عنى، لحظة صعبة ولكنها سنة الحياة، أدعوكم لمباراة اعتزالى وأتشرف بحضوركم وفخور بانتمائى لهذا الصرح الكبير".
وفى 11 مايو الماضي فاز النادي الأهلي بهدف دون رد على أياكس الهولندي في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات في مهرجان اعتزال حسام غالي
ولعب حسام غالي من بداية اللقاء وغادر في الدقيقة 76، ولعب على حسابه صلاح محسن الذى سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 .
وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر ، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.
حصل غالي مع الأهلي على 13 بطولة ، هى الدوري المصري 2010/2011 - 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018 ، كأس السوبر المصري 2010 - 2014 – 2015 ، كأس مصر 2003- 2017 ، دوري أبطال إفريقيا2001 – 2012 ، كأس الكونفدرالية 2014 ، كأس السوبر الإفريقي 2002.
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