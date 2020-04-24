شكرا لقرائتكم أحمد الشناوى يستقبل شهر رمضان بـ "نيولوك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، شهر رمضان المعظم بـ"لوك جديد" حيث قام الحارس بحلق لحيته وشاربه، بعد أن اعتاد على إطلاقهما.

وينتظر أحمد الشناوى عرضًا من أحد الأندية السعودية من أجل الانضمام لصفوفه فى الموسم الكروى الجديد، خاصة بعدما تعاقد مسئولو ناديه مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى بعد رحيله عن القلعة الحمراء.



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وكشف مصدر مقرب من الشناوى، عن أن الحارس تحدث مع عدد من وكلاء اللاعبين من أجل البحث له عن عرض مميز فى أحد أندية السعودية، لافتًا إلى أن أحمد الشناوى لا يرغب فى الانتقال لأندية محلية فى الفترة المقبلة، الأمر الذى جعله يبحث عن عرض خارجى للرحيل عن الفريق السماوى، خاصة أنه لا يشارك بانتظام هذا الموسم مع بيراميدز حتى من قبل انتقال اكرامي لبيراميدز، حيث يشارك زميله المهدي سليمان بشكل أساسي.

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وحصل مسئولو بيراميدز على توقيع شريف إكرامي الذى حصل وعد باللعب أساسياً مع خاصة أن ملف المشاركة كان واحد من أهم أسباب اتخاذ اكرامي قرارًا بالرحيل عن الأهلي.

وكان مصدر داخل النادى الأهلى قد نفى ما تردد خلال الساعات الماضية حول تفاوض مسئولى القلعة الحمراء مع أحمد الشناوى، وشدد المصدر على أن الأهلى يُقدّر أحمد الشناوى وإمكانياته الفنية لكن التعاقد معه غير وارد تماماً خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن أحمد الشناوى ليس هدفاً للأهلى خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أنه ليس هناك ربط بين رحيل شريف إكرامى وإمكانية التعاقد مع أحمد الشناوى.