شكرا لقرائتكم عامر عامر: شرف لى ارتداء قميص الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى إنه تلقى عرضا من النادى الأهلى للإنضمام إلى صفوفه مؤكدا أنه يرتبط بعقد مع فريقه والقرار الأول والأخير يرجع إلى إدارة الفريق العسكرى للسماح برحيلى خلال الفترة القادمة.

أضاف عامر عامر خلال تصريحات لـ قناة "اون تايم سبورتس" مع الإعلامى سيف زاهر :" الأهلى نحدث مع وكيلى لضمى ولكن لم يأتي عرض رسمي حتى هذه اللحظة".

وتحدث حارس الإنتاج الحربى عن صعوبة المنافسة حال انتقاله للأهلى قائلا :" المنافسة في الملعب وإمكانياتى تحمينى ولن أخاف من اللعب للأندية للكبيرة سواء الأهلى او الزمالك" موضحا أنه شرف له ارتداء قميص القلعة الحمراء ولن يرفض عرصه حال وصوله.