اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 24 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 24 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها استقرار النادى الأبيض على بعض الشروط الخاصة بالصفقات الجديدة.
الزمالك يُحدد شرطاً جديداً أمام صفقات الموسم المقبل قبل الميركاتو
حدد مسؤولو الزمالك، شرطًا جديدا أمام صفقات الموسم القادم، وذلك قبل فترة الانتقالات المتقبلة ويتمثل الشرط أن أي لاعب سيكون مرشحا للانضمام إلى الفريق ويتحدث عن رغبته فى اللعب للأهلى أو الزمالك سيتم استبعاده من الترشيحات.
وترى إدارة الكرة بالقلعة البيضاء التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور، أن أي مرشح للزمالك يجب أن يتوفر فيه هدفا واضحا وهو رغبته بالانضمام للفريق الأبيض فقط مع استبعاد أي مرشح يقوم باستخدام ورقة المنافس من أجل المزايدة فى المقابل المالى للصفقة.
عبد العاطى "دجلة" يتفوق على "دونجا" بيراميدز فى بورصة صفقات الزمالك
ارتفعت أسهم محمد عبد العاطى، لاعب وسط وادى دجلة، بشأن الانضمام لنادى الزمالك فى فترة الانتقالات المقبلة عن نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز، ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، الملفات المختلفة الخاصة بصفقات الموسم القادم.
ومن المنتظر أن يتفاوض الزمالك بصورة مكثفة مع وادى دجلة حول ضم اللاعب مع إبرام صفقة تبادلية، خاصة فى ظل رغبة النادى الدجلاوى فى الحصول على عدد من لاعبى الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات القادمة.
الزمالك يستبعد ضم رجب بكار فى الصيف بعد عرضه على كارتيرون
استبعد مسؤولو الزمالك ضم رجب بكار الظهير الأيمن لنادى بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد عرضه على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، ومن المنتظر أن يحسم المدرب الفرنسى خلال الأيام المقبلة هوية اللاعب الذى سيقرر ضمه فى الجبهة اليمنى بعد تلقيه عددًا من الترشيحات خلال الفترة الأخيرة.
عبد الله جمعة يكشف سر لقب "أبو على" وكواليس تسميته
كشف عبد الله جمعة، صانع ألعاب الزمالك، أن لقب أبو على الذى أطلق عليه جاء من قبل أصدقائه فى سيناء، مسقط رأسه، مشددا على أن هذا اللقب لا يعرفه الكثيرون ولكنه يحبه كثيرا.
وأوضح عبد الله جمعة أن عشقه لـ"أبو على"، الذى لا يعرفه الكثيرون جاء بسبب أن أصدقاءه فى سيناء هم من أطلقوا هذا اللقب عليه لذلك يعشقه كثيرا رغم عدم تداوله.
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