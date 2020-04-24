اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 24 / 4 / 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 24 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها استقرار النادى الأبيض على بعض الشروط الخاصة بالصفقات الجديدة.

الزمالك يُحدد شرطاً جديداً أمام صفقات الموسم المقبل قبل الميركاتو

حدد مسؤولو الزمالك، شرطًا جديدا أمام صفقات الموسم القادم، وذلك قبل فترة الانتقالات المتقبلة ويتمثل الشرط أن أي لاعب سيكون مرشحا للانضمام إلى الفريق ويتحدث عن رغبته فى اللعب للأهلى أو الزمالك سيتم استبعاده من الترشيحات.

وترى إدارة الكرة بالقلعة البيضاء التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور، أن أي مرشح للزمالك يجب أن يتوفر فيه هدفا واضحا وهو رغبته بالانضمام للفريق الأبيض فقط مع استبعاد أي مرشح يقوم باستخدام ورقة المنافس من أجل المزايدة فى المقابل المالى للصفقة.

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