شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتلقي تقريراً عن ترشيحات تدعيم مركز "الجناح" في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقريراً عن بعض اللاعبين الذين يُجيدون اللعب في مركز "الجناح" للتعاقد معه حال فشل مفاوضات الأورجواني جاستون سيرينو لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى بشكل رسمي وعدم بقاء رمضان صبحي في صفوف الفريق بعد إنتهاء استعارته من هيدرسفيلد الانجليزي.

ويبحث رينيه فايلر عن "جناح" بمواصفات خاصة لتدعيم الفريق الأهلاوي خلال إنتقالات الصيف المقبلة وتم ترشيح الأورجوانى جاستون سيرينو ونال اللاعب إعجاب المدير الفني لكن صن داونز تمسك بنجمه ورفض التفريط فيه ما يجعل إتمام الصفقة أمراً صعباً لذا بدأ الاهلي يدرس الحلول البديلة.

وتلقى المدير الفني للأهلي ترشيحات لأكثر من لاعب محلي وأجنبي لضن أحدهم في الصيف المقبل وهو ما يدرسه فايلر حالياً بشئ من التآني والتمهل بإعتبار أن النشاط الرياضي في العالم متوقف حالياً بسبب "جائحة" كورونا التى تجتاح العالم كله.

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من ناحية أخرى ، رفض رينيه فايلر اقتراحاً داخل القلعة الحمراء بتدعيم خط الوسط فى الفريق خلال فقترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رحيل حسام عاشور كابتن الفريق مع نهاية الموسم الجارى لرفض النادى تجديد عقده.

وشهدت الفترة الماضية ترشحات من البعض داخل الأهلى بتدعيم خط وسط الفريق، وطرح البعض اسم أكثر من لاعب بالدورى المحلى، وفى مقدمتهم نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز أو محمد عبد العاطى لاعب وسط دجلة، لكن المدرب السويسرى رفض هذا الأمر لعدم حاجة الفريق للتدعيم فى هذا المركز.