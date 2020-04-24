شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحدد شرطاً جديداً أمام صفقات الموسم المقبل قبل الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسؤولو الزمالك، شرطًا جديدا أمام صفقات الموسم القادم، وذلك قبل فترة الانتقالات المتقبلة ويتمثل الشرط أن أي لاعب سيكون مرشحا للانضمام إلى الفريق ويتحدث عن رغبته فى اللعب للأهلى أو الزمالك سيتم استبعاده من الترشيحات.

وترى إدارة الكرة بالقلعة البيضاء التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور، أن أي مرشح للزمالك يجب أن يتوفر فيه هدفا واضحا وهو رغبته بالانضمام للفريق الأبيض فقط مع استبعاد أي مرشح يقوم باستخدام ورقة المنافس من أجل المزايدة فى المقابل المالى للصفقة.

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فيما كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، موقف النادى الأبيض فى عدد من الملفات المختلفة التى يأتى على رأسها تجديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض وقال حمادة أنور:"تحدثنا مع كارتيرون ولا يوجد أي مشاكل بين الطرفين ولكن لم يحدث تطرق لمدة تجديد التعاقد، لأن التجديد يكون بناء على الارتباطات القادمة فهل يمكن لأحد تحديد إمكانية استئناف الدوري من عدمه؟.. ولكن متمسكون بالطبع باستمرار كارتيرون".

فيما أبدى عضو مجلس الزمالك اندهاشه من الحكم الذى حصل عليه التونسى حمدى النقاز الذى فسخ عقده مع النادى من طرف واحد وحصل على حكما من الاتحاد الدولى بتغريم النادى الأبيض، مليون و300 ألف دولار وهو الحكم الذى طعنت عليه إدارة الزمالك وقال أنور:"سنقدم استشكالا يوقف الحكم، وأرى أن موقف الزمالك قوي والحكم سريع وغريب جدا ولنا قضية فى الفيفا وهي قضية كهربا لم يصدر حتى الآن حكما بها ولكن تم إصدار حكما لصالح النقاز بعد شهرين مما يثير الشكوك".

وتابع حمادة أنور فى إطار تعليقه على قضية النقاز قائلا:"من الممكن أن محامى النقاز علاقاته قوية داخل الفيفا ولا يمكن الجزم، ولكن مندهش من سرعة إصدار الحكم وبنسبة كبيرة سيتم تغيير محامي الزمالك في القضية".