شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى تأسيس نادى القرن.. 40 معلومة من دفتر تاريخ الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الجمعة الذكرى الـ 113 لتأسيس النادى الأهلى، الذى يحمل الكثير من الأرقام والتفاصيل التاريخية، والتى لا يمكن أن تنسى مهما مرت السنوات.. أرقام، ولحظات، وتواريخ محفورة فى سجل ذهبى لنادى القرن فى أفريقيا نستعرض أشهرها فى السطور التالية ..

1-أكثر لاعب أحرز أهدافا فى مباراة واحدة هو صالح سليم، الذى أحرز 7 أهداف فى الإسماعيلى فى المباراة التى انتهت 8-صفر.

2- أول عقد لاعب محترف فى مصر كان صالح سليم بمبلغ 300 جنيه عند التوقيع وراتب شهرى 100 جنيه.

3-محمود الخطيب أحرز أول هدف للأهلى فى بطولات أفريقيا أمام مولودية الجزائر عام 1976.

4-عماد متعب سجّل أول هدف للأهلى فى كأس العالم للأندية أمام فريق سيدني.

5- أول محترف فى تاريخ الأهلى هو توفيق عبدالله عام 1920 فى نادى ديربى كاونتى الإنجليزي.

6-أحمد مكاوى هو صاحب أول هدف للأهلى فى الدورى الممتاز.

7-مانويل جوزيه أكثر المدربين حصولًا على البطولات مع الأهلى برصيد 20 بطولة.

8-الإنجليزى «بوف» أول مدير فنى أجنبى للأهلى موسم 47-48.

9-«ثابت البطل» أكثر الحراس حفاظًا على نظافة شباكه برصيد 17 مباراة متتالية فى 1442 دقيقة.

10-أول هدّاف للدورى من الأهلي هو السيد الضظوى موسم 1958-1959.

11-أول لاعب أجنبى من الأهلى يفوز بهدّاف الدورى هو الأنجولى «فلافيو» موسم 2006-2007.

12-«عماد متعب» هو أصغر هدّاف للدورى المصرى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفًا.

13-أول حارس يحترف خارج مصر هو حارس الأهلى مصطفى كامل منصور الذى احترف فى كوينز بارك رينجرز.

14-الأهلى أول فريق يحرز «الثلاثية» فى كرة القدم موسم 1984-1985 بعد الفوز بالدورى والكأس وكأس الكؤوس الأفريقية.

15-«28» هو عدد ألقاب النادى الأهلى فى بطولة الدورى المصرى للكرة الطائرة، حيث يعدّ الأهلى هو الفريق الأكثر تتويجًا باللقب.

16-«16» هو عدد ألقاب النادى الأهلى فى بطولة كأس مصر للكرة الطائرة، حيث يعد الأهلى هو الفريق الأكثر فوزًا باللقب.

17-«12» هو عدد ألقاب النادى الأهلى للكرة الطائرة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى، حيث يعد النادى هو الأكثر حصدًا للقب فى القارة السمراء.

18-«6» هو عدد ألقاب النادى الأهلى للكرة الطائرة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس، حيث يعد النادى هو الأكثر فوزًا باللقب فى القارة السمراء.

19-«6» هو عدد بطولات النادى الأهلى للكرة الطائرة فى البطولات العربية.

20-«1967-1968» هو أول موسم يتوج فيه الفريق الأول للكرة الطائرة بالأهلى ببطولة الدوري.

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21-«1980» هو أول عام توج فيه الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادى الأهلى ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

22-«1990» هو أول عام يتوج فيه الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادى الأهلى ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس.

23-«1987» هو أول عام يتوج فيه الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادى الأهلى بالبطولة العربية.

24- «68» هو عدد بطولات الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادى الأهلى ما بين الدورى والكأس وأفريقيا أبطال الدورى وأبطال الكؤوس والبطولة العربية.

25-تولى رئاسة النادى الأهلى 14 رئيسًا، أولهم ميشيل إنس، وآخرهم محمود طاهر.

26-تم تغيير شعار الأهلى ثلاث مرات آخرها عام 2007.. واستمر إلى الآن.

27- أول من اقترح اسم «النادى الأهلى للرياضة البدنية» هو أمين باشا سامي، وكان ذلك فى 25 فبراير 1908.

28- قرر الأهلى فى جمعيته العمومية فى 4 يناير 1924 طرد الأجانب من عضوية النادى واقتصارها على المصريين.

29-فى 8 يناير 1929 أصبح النادى الأهلى تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد فى عهد جعفر ولى باشا رئيس النادي.

30-«1945» هو العام الذى فيه أنشئ حمام السباحة بالنادى الأهلى بالجزيرة، وهو ثانى المشروعات العملاقة فى تاريخ الأهلي، وأخذ جهدًا ووقتًا ومالاً كبيرًا.

31-فى 1954 بدأت فكرة إنشاء المبنى الاجتماعى بالنادى الأهلى وصاحب هذه الفكرة هو عضو النادى محرم باشا، وقد افتتح المبنى فى 14 ديسمبر 1968.

32-توقّف النشاط الرياضى بالأهلى فى يونيو 1967، وفى 5 أغسطس من نفس العام بدأ النادى فى تدريب أعضائه عسكريًا.

33-أول لاعب يحرز «سوبر هاتريك» فى الدورى هو «توتو» حيث فاز الأهلى على الاتحاد 5-صفر.

34-أول لاعب يحرز 5 أهداف فى مباراة واحدة هو أسامه حسني.

35-أول لاعب مصرى يفوز بالحذاء الفضى طاهر أبوزيد.

36-أول لاعب يحرز 4 أهداف فى لقاء القمة هو خالد بيبو، عندما فاز الأهلى على الزمالك 6-1 عام 2002، كما أنه أول لاعب يحرز «هاتريك» فى نهائى أفريقى حيث أحرز 3 أهداف فى مرمى صن داونز الجنوب أفريقي، حين فاز الأهلى 3-صفر عام 2001.

37-حصل خط دفاع الأهلى على لقب أفضل خط دفاع فى تاريخ بطولات الدوري، عندما ظلّت شباكه دون أن تهتز سوى بهدفين فقط فى موسم 1975-1976، وأحرز 70 هدفًا فى نفس الموسم، وحقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق.

38-الأهلى هو النادى الأفريقى الوحيد الذى فاز بأربع بطولات قارية متتالية: كأس أبطال الكأس 1984 و1985 و1986، وبطولة أبطال الدورى 1987.

39-أكثر الأندية حصولًا على لقب أحسن هجوم ببطولة الدورى العام لـ21 مرة.

40-أكثر الأندية حصولًا على لقب أحسن دفاع بالدوري، 25 مرة.