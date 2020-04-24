شكرا لقرائتكم خبر عن انفانتينو وسامورا يهنئان أبو ريدة بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، التهنئة من مسئولي فيفا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. واستقبل أبو ريدة خطابا رسميا من رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو والسكرتير العام فاطمة سامورا، يهنئانه خلاله بحلول الشهر المعظم، شهر الصوم والصلاة والتجديد والتأمل، متمنيان له ولعائلته دوام الصحة والسعادة والتضامن، مع أمنية خاصة بتحسن الأحوال قريبا حتى يتمكنان من لقائه. ويعتبر أبو ريدة القطب المصري والأفريقي الأبرز داخل الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، لما يتمتع به من حسن السمعة وقوة العلاقات مع كافة المسئولين داخل الاتحادين.

فيفا

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