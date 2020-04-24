شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى يستقبل شهر رمضان بـ"لوك جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، شهر رمضان المعظم بـ"لوك جديد" حيث قام الحارس بحلق لحيته وشاربه، بعد أن اعتاد على إطلاقهما.

وينتظر أحمد الشناوى عرضًا من أحد الأندية السعودية من أجل الانضمام لصفوفه فى الموسم الكروى الجديد، خاصة بعدما تعاقد مسئولو ناديه مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى بعد رحيله عن القلعة الحمراء.