شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو تريكة : ثابت البطل شخصية قوية و بركات بيخاف من جوزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد أبو تريكة نجم الأهلي و منتخب مصر السابق عن كواليس أنضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء عام 2003.

وأوضح محمد أبو تريكة خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا "أول شخص استقبلني في الأهلي هو ثابت البطل حارس الأحمر السابق، وشعرت بالطمأنينة بعد أن كنت خائفًا و وقف أمام مكتبه ثم احتضنني وأشعرني بأني أصبحت واحدًا من الفريق وقال لي لو احتجت أي شيء كلمني، ونعلم أن سيرتك جيدة و ثابت البطل من الشخصيات التي أثرت فينا جميعًا، ويعرف كيف يتعامل مع الأشخاص جيدًا، متى يعامله باللين ومتى يعنفه وهذه موهبة ".

وأشار محمد أبو تريكة قائلا " محمد بركات لاعب الأهلي السابق، لم يخف سوى من شخصين وهما ثابت البطل ومانويل جوزيه (مدرب الأهلي الأسبق".

صرفت إدارة النادي الاهلي خلال الساعات الماضية راتب شهر أبريل للموظفين والعاملين في النادي وكذلك أقساط اللاعبين الشهرية في مختلف الفرق الرياضية بجانب رواتب المدربين المحليين والأجانب في مختلف الألعاب ، بإجمالى يقترب من 40 مليون جنيه ، بعدما رفض المجلس الأحمر بقيادة محمود الخطيب تخفيض العقود أو الرواتب رغم الأزمة المالية الحالية في العالم كله بسبب "كورونا".

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مجلس الأهلي يُسابق الزمن للمُضي قُدماً في تحقيق واحداً من أهم أهدافه خلال المرحلة الحالية وهو تنمية موارده للخروج من الأزمة المالية الراهنة التى يُعاني منها العالم كله جراء "جائحة" كورونا دون المساس بمستحقات لاعبيه وموظفيه وعماله وهي المُعادلة الصعبة التى نجح المجلس الأهلاوي في تحقيقها حتى الأن بعدما رفض تخفيض عقود لاعبيه ومدربيه وموظفيه.

مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رفض السير في نفس الطريق الذي سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم وقرر المجلس الأهلاوي البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الإلتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين وقرر صرفها كاملة في مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

كما قرر المجلس عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.

مجلس الأهلي أحسن التصرّف في هذا الملف وبدأ يُفكر في تنمية موارده وكلّف الأعضاء بالبحث عن حلول جديدة ومُبتكرة للخروج من المأزق المالي الحالي ، وقرر المجلس زيادة عدد المنتمين لاسرة الأهلي بالحصول علي العضويات الجديدة سواء العامة أو عضوية الفروع بالأسعار الحالية كأحدى الطرق لتنمية موارد القلعة الحمراء.