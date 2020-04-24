شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق كابو يستعين بمدرب أحمال فى الإسكندرية للتغلب على توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان التونسى رفيق كابو لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، بمدرب أحمال فى فندق إقامته بالإسكندرية، من أجل التغلب على فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل.

ويتواجد رفيق كابو حاليًا فى أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، مع مواطنه على معلول ظهير أيسر الأهلى، حيث رفض الثنائى العودة إلى تونس خوفًا من الوضع فى الحجر الصحى الذى يدوم لمدة 14 يومًا للعائدين ن الخارج.

يذكر أن كابو ترعرع في صفوف الصفاقسي ثم انتقل منه إلى ترجي جرجيس وبعدها فريق اتحاد بن قردان على سبيل الإعارة قبل أن ينضم إلى الاتحاد المنستيري في صفقة انتقال حر ومنه إلى وادي دجلة.

فى سياق أخر، استغل اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى لوادى دجلة، فترة توقف مسابقة الدورى، لفتح ملف تدعيم صفوف الفريق فى الموسم الكروى الجديد.

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وشاهد نيكوديموس العديد من مباريات وادى دجلة السابقة فى الدورى، من أجل الوقوف على نقاط الضعف بالفريق وتحديد احتياجاته، ثم إبلاغ مجلس الإدارة بها من أجل بدأ البحث عن الصفقات التى يرغب الخواجة فى إبرامها.

وحرص المدير الفنى للفريق الدجلاوى على الاطلاع على التقرير الذى أعده مواطنه تاكيس جونيس المدير الفنى السابق عن لاعبى الفريق قبل الرحيل، حيث يرغب فى معرفة كافة الثغرات التى يعانى منها الفريق الدجلاوى، خاصة وإنه لم يتمكن من مشاهدة الفريق على أرض الواقع سوى فى مباراة واحدة فقط أمام طنطا قبل أن تتوقف مسابقة الدورى بسبب تفشى فيرس كورونا.

وتولى اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو القيادة الفنية لوادى دجلة خلفا لتاكيس جونياس المدرب اليونانى السابق والذى رحل لسوء النتائج قبل توقف النشاط الرياضى وتجميد الدورى.

نيكوديموس بابافاسيليو بدأ مسيرته التدريبية عام 2006 بتدريب فريق بيتساليا القبرصى، ثم تولى تدريب أوليمبياكوس نيقوسيا القبرصى، وكانت أول محطات بابافاسيليو خارج قبرص عام 2015 بتولى تدريب سلوفان براتيسلافا وحتى 2016.