أجيري: صلاح يعيش تحت ضغوط في مصر.. ويراقبون أدق التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب المصري بأن محمد صلاح ملتزم لأقصى درجة، لكنه قال بأن جناح ليفربول يكون سعيد في انجلترا ويعيش تحت ضغوط في مصر.

وقال أجيري في تصريحاته لقناة ESPN اليوم الجمعة : "قد تشعر بالمفاجأة عندما أقول لكن كم هو انسان جيد، وراقي لأقصى درجة، هو أول من يذهب لقاعة المحاضرة، أول من يدخل التدريبات الرياضية، والأكثر جدية."

وتابع: "هذا إجابة على السؤال إذا، هو أفضل لاعب في إفريقيا، مع ساديو ماني، كما أنه مسلم أيضا، وبالتعامل مع هذين الأمرين، ومع الضغوط التي تأتي بسببهما، تدرك صعوبة الأمر، فهو لا يمتلك فرصة للتنفس."

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وأضاف: "في انجلترا يستطيع أن يكون سعيدًا، هناك 17 لاعبًا أخرين، لكن بمجرد أن تطأ قدمه مصر يبدأ الجنون، هو شخص ودود، ومبهج، لكن الصعوبة الكبيرة التي تحاصره دائمًا هي الضغوط."

وواصل: "يجب أن يكون حريصًا، بشأن أصغر الأمور، هو شخص طبيعي، وبرئ أيضًا، هو لا يعيش حياة التشرد التي يعيشها لاعبو الأرجنتين وأوروجواي، هو صريح وأمين ومباشر، مثل الكرة الانجليزية في حقيقة الأمر."

وتولى خافيير أجيري تدريب المنتخب المصري في بطولة إمم إفريقيا الماضية، لكنه ودع المنافسات في دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا.