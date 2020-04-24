تقارير: تأجيل دوري الأبطال يُهدد الوداد والرجاء بفقدان 6 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية أن فريقا الوداد والرجاء البيضاويين يشعران بتخوف في أعقاب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى.

صحيفة "LE 360" المغربية، ذكرت اليوم الجمعة أن قرار تأجيل مباريات دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى قد يُهدد كل من الوداد والرجاء بفقدان ستة لاعبين نظرًا لانتهاء عقودهم في يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة المغربية، أن الوداد مهدد بفقدان ثلاثة من عناصره الأساسية بداية من القائد إبراهيم النقاش بجانب الثنائي محمد الناهيري وصلاح الدين السعيدي.

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أما الوضع في الرجاء لا يختلف كثيرًا نظرًا لاحتمالية فقدان الفريق القائد محسن متولي وإلياس الحداد بجانب حميد أحداد المعار من صفوف الزمالك.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الوداد، بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء حيث ستقام المباراتين في المغرب على أن تقام موقعتي الإياب على استاد القاهرة.

جدير بالذكر أن التونسي طارق بوشماوي عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي والدولي لكرة القدم، أعلن من خلال حواره في صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، أن "كاف" قد يحتاج عدة أشهر أو عام لاستئناف المسابقات بسبب فيروس كورونا والذي هدد العالم بأكمله.