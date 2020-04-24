أبو تريكة يكشف رد فعل حسن شحاتة على غضبه بعد مرور 12 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

تحدث محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر السابق عن موقف جمعه بحسن شحاته في كأس الأمم الإفريقية 2008 التي أقيمت في غانا، وكيف تعامل معه مدرب المنتخب المصري آنذاك عندما شعر بالضيق.

وقال أبو تريكة في تصريحاته عبر قناة "بي إن سبورتس" الفضائية: "لم أشارك في أول 3 مباريات بكأس الأمم الإفريقية بسبب التعرض للمرض أثناء التواجد في الحج، لكني كنت أشارك كبديل في المباريات."

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وتابع: "أخر مباراة تعادلنا فيها وبالطبع كل لاعب يشعر بالضيق عندما لا يشارك، وبالطبع هو يعلم ذلك، وفي عودة الحافلة إلى الفندق هو يجلس في أول مقعد تجاه اليمين، وأنا أجلس في المنتصف."

وأضاف: "في المعتاد هو أول شخص يترك الحافلة، لكنه انتظر، وأثناء النزول طالبني بالانتظار، ودخلنا معًا إلى المطعم، وقال لماذا أنت غاضب؟ ألم نتفق على تجهيزك في أول 3 مباريات لأنك كنت مريضًا؟"

وواصل: "قال لي أنت أول لاعب سيشارك في مباراة أنجولا.. هو كان يعلم من وجهك أنت سعيد أم لا، ولا ينتظر لليوم التالي ليتصرف، فهو يعلم الشخصيات بشكل جيد والمشاكل التي كانت تحدث قليلة للغاية."