أبو تريكة: شعرت بـ"الرعب" في يومي الأول مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد أبو تريكة نجم النادي النادي الأهلي السابق، عن كواليس يومه الأول في القلعة الحمراء منذ أن انتقل من صفوف الترسانة في موسم (2003 - 2004).

أسطورة الأهلي والكرة المصرية، قال في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" اليوم الجمعة :"كنت أشعر بالرعب في يومي الأول بالأهلي، حتى جاء لي ثابت البطل والذي أعطاني احساس آخر وهو أنني ضمن الفريق".

وتابع :"وجدت ثابت البطل يتحدث مع عم حارث عامل غرفة الملابس عنّي، وأوصاه عليّ، وبعد نهاية اليوم وأثناء رحيلي قام بالحديث معي".

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وأكمل أبو تريكة :"ثابت البطل رحّب بي في أي وقت للذهاب إلى مكتبه، وقال لي وقتها احنا عارفين سيرتك الطيبة، انت في بيتك".

وأنهى أبو تريكة حديثه :"محمد بركات بأسلوبه كان لا يخاف سوى من شخصيتين في الأهلي وهما البرتغالي مانويل جوزيه وثابت البطل".

في المقابل، رد وائل جمعة على تصريحات أبو تريكة، قائلاً :"ثابت البطل كان نموذج لمدير الكرة المسيطر على الفريق، وجميع اللاعبين يحترموه بشكل كبير".

جدير بالذكر أن أبو تريكة توّج بالعديد من الألقاب داخل الأهلي كان من أبرزهم التتويج بمسابقة دوري أبطال أفريقيا في خمس مناسبات مقابل الفوز بالدوري سبع مرات.