أبو تريكة يعلق على أزمة ميدو وحسن شحاتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس أزمة أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، مع المدرب حسن شحاته، المدير الفني السابق للمنتخب، خلال بطولة أمم أفريقيا 2006.

وقال أبو تريكة خلال لقاء تلفزيوني لقناة bein sports:" المنتخب في تلك المباراة كان متعادل بنيجة 1-1 أمام السنغال، والمدرب حسن شحاتة قرر تغيير ميدو وادخل عمرو زكي ليسجل الأخير الهدف الثاني".

وأضاف:" حسن شحاتة من الشخصيات التي تستطيع تحويل المواقف السلبيه لصالح المجموعة، واستثمره لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة النهائي أمام ساحل العاج".

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وأوضح، أن شحاته لديه قدرة على التعامل النفسي مع المواقف الصعبة ويحولها لحافز من أجل المجموعة ككل.

وأشار "كان موقف صعب لكن قدر يتجاوزه، وعلى المستوى الدولي كان هناك حوالي7 لاعيبه كان ليهم نصيب كبير من انجازات حسن شحاته ومتواجدين معه بشكل دائم".

وأتم تصريحاته:" حشن شحاتة بوجه واحد وليس وجهين فهو رجل صريح وهذا مهم للمدرب وفي حال حدوث أزمة يستدعي اللاعب ويتحدث معه".