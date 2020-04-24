"الخطيب كلمني وأنا بوقع".. إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل انتقاله للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق عن قصة انتقاله من القلعة الحمراء للبيضاء.

وقال إبراهيم سعيد، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج أقر وأعترف مع الإعلامي أحمد شوبير، إنه تفاجيء خلال تواجده بالأهلي بتفويض إكرامي ـ مدرب حراس الفريق معه ـ ولكن ربما يكون تم ذلك لكونه الأقرب له.

وأضاف لاعب الأهلي حينها:"كنت أحصل على عقد بعد عودتي من بلجيكا قيمته 350 ألف جنيه فوجدت كابتن إكرامي يتحدث معي في إنهم قرروا توحيد كل المرتبات لتصبح 250 ألف جنيه فرفضت لأن الطبيعي أن اللاعب عقده يزيد مع تطوره في اللعب".

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وتابع:"كنا حصلنا على بطولة أفريقيا وأشارك بصورة أساسية حتى جاءت مباراة السوبر أمام الزمالك التي فزنا بها فظهرت خلال الشوط الأول بصورة مميزة وفوجئت به يستبعدني بين شوطي المباراة، الأمر لم يكن طبيعيًا وظللت في صدمة حتى أن اللاعبين كانت تسألني هل أُصبت وفي المباراة التالية جلست احتياطي ثم أخرجني المدرب من القائمة لم يكن الأسلوب جيدًا وحصل بعدها خلاف بيني وبينه وتدربت مع الناشئين في مدينة نصر وأعتقد أن ذلك كان يتم لأمضي على العقد".

وأشار إبراهيم سعيد، إلى إن الزمالك فاوضه خلال هذه الفترة وجلس مع مرتضى منصور، في مكتبه وذهب لنادي الزمالك وهو بصفوف الأهلي:"بدأت من هنا المشاكل ووقعت للزمالك وأنا في الأهلي، الأهلي حين علم بالمفاوضات أراد أن يوقع معي عقدًا بـ 550 ألف وكنت اتفقت مع الزمالك على 750 ألف وحين كنت أوقع العقد مع مجلس الزمالك هاتفني الخطيب وطالبني بعد التوقيع والجلوس سويًا في اليوم التالي ولكنني كنت قد وقعت".

وأتم اللاعب حديثه بالإشارة إلى أن مكالمة محمود الخطيب، عضو مجلس إدارة الأهلي حينها، له إذا جاءت قبل توقيعه للزمالك لم تكن ستغير شيئًا لانعدام الثقة بينه وبين النادي.

