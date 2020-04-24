إليوت: أتعلم الكثير من "الملك" صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف الجناح الإنجليزي الشاب هارفي إليوت لاعب فريق ليفربول، عن سر تطوره من حيث المستوى خلال فترة تواجده مع "الريدز" في الموسم الحالي.

صاحب الـ17 عامًا انتقل إلى ليفربول في الصيف الماضي قادمًا من فولهام، حيث يُعد الشباب الإنجليزي أحد المواهب الذي سيعتمد عليها المدير الفني يورجن كلوب في السنوات المقبلة.

إليوت قال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول، اليوم الجمعة :"تطوري مع ليفربول يعود بسبب تواجدي بجانب محمد صلاح في التدريبات بشكل يومي".

عن كلمة يوصف بها محمد صلاح، أجاب إليوت :"ملك، يمكنني أن أقول عنه ذلك".

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وتابع :"أنا أنظر إلى صلاح فهو يلعب في نفس مركزي وأنا أحبه كثيرًا، أنا أتابع أسلوبه وطريقته في اللعب، وشخصيته خارج وداخل الملعب".

وواصل :"أواجه صلاح في التدريبات، وأتعلم منه الكثير حتى في صالة الألعاب الرياضية، يطلب منيّ أن أقوم بأشياء محددة وهذا ما يدفعني كثيرًا".

وأنهى :"صلاح له تأثير كبير علينا كلاعبين شباب في النادي".

ويُعد إليوت أحد أهم شباب ليفربول في الموسم الحالي حيث شارك في 27 مباراة خلال الموسم الحالي ليسجل أربعة أهداف ويصنع تسع تمريرات حاسمة.

دور إليوت لم يكن مع فريق شباب ليفربول حيث استعان به كلوب في مباريات "الريدز" وتحديدًا في بطولات الكأس سواء كان الرابطة أو كأس الاتحاد الإنجليزي.