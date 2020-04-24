كريستيانو رونالدو يوضح إمكانية زواجه من جورجينا

اعترف النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” بحبه الشديد لصديقته “جورجينا رودريجيز“، واتخاذه قرارًا بإكمال حياته معها، ودخول عش الزوجية عما قريب، من أجل تحقيق حلم والدته “دولاريس” التي تحثه دومًا على الزواج.

ويعزل كريستيانو رونالدو نفسه مع صديقته جورجينا وأطفالهما، في منزلهما الموجود في جزيرة “ماديرا” البرتغالية، والذي يتكون من أربعة طوابق ويحتوي على كامل عائلة الدون.

كان كريستيانو رونالدو في كل يوم من أيام العزل ينشر فيديوهات له مع أسريته وخاصة “السيلفي” في الصباح الباكر، سواء بمفرده أو مع أطفاله وشريكته جورجينا رودريجيز.

Advertisements

وقال كريستيانو رونالدو عن جورجينا رودريجيز “لقد ساعدتني كثيرًا، بالطبع أنا مغرم بها، إنها أم أطفالي، وأنا متحمس جدًا لها، كما تعلمون، لقد فتحت قلبي لها، و فتحت قلبها لي، سنتزوج يوماً ما بالتأكيد، إنه حلم أمي أيضاً “.

وتأكدت جورجينا رودريجيز من مواكبة روتين اللياقة البدنية الخاص بها أثناء الحجر الصحي، حيث انتقلت إلى إنستجرام لمشاركة أكثر من فيديو لتمرينات مختلفة كان آخرها اليوم الجمعة.

وبدأت جورجينا مواعدة قائد المنتخب البرتغالي في عام 2017، بعد أعوام من علاقة كريستيانو رونالدو بالعارضة الروسية الشهيرة “إيرينا شايك”، والتي قررت الانفصال عنه بسبب علاقته الوطيدة بوالدته، والتي كانت تتدخل في حياتهما الشخصية على حد وصف شايك، وقبلها تعدد العلاقات في حياة الدون، لدرجة أنه لا يعرف أحد من هي والدة نجله الأكبر “كريستيانو جونيور”.