إبراهيم سعيد: تسببت في فوز مرتضى منصور بانتخابات الزمالك!

قال لاعب الوسط الدولي المصري السابق “إبراهيم سعيد” إن انضمامه من الأهلي إلى الزمالك عام 2004، لعب دورًا هامًا في فوز المستشار مرتضى منصور بالانتخابات الرئاسية لنادي الزمالك آنذاك.

ونجح مرتضى منصور في نقل إبراهيم سعيد إلى الزمالك رغمًا عن نائب رئيس الأهلي آنذاك “محمود الخطيب”، ما اعتبره جمهور الزمالك انتصارًا على الغريم التقليدي، وأثر بالإيجاب على بدايات مرتضى منصور في الرئاسة.

ولم يستمر إبراهيم سعيد لأكثر من ثلاثة مواسم وغادر القلعة البيضاء بمجموع 29 مباراة و4 أهداف في الدوري المحلي، ليرحل بعدها إلى نادي تشايكور ريزه سبور التركي خلال الميركاتو الشتوي 2007.

وأضاف إبراهيم سعيد خلال حديثه مع قناة أون تايم سبورت “وقعت للزمالك وأنا ألعب مع الأهلي، والكابتن محمود الخطيب تواصل معي قبل تعاقدي مع الزمالك، وطلب مني عقد جلسة في اليوم التالي، لكنني أخبرته أثناء تواجدي مع المستشار مرتضى منصور والدكتور كمال درويش بأن كل شيء قد انتهى لأن ثقتي في مسؤولي الأهلي كانت قد انعدمت”.

وكشف “أنا سبب من أسباب فوز مرتضى منصور بالانتخابات الرئاسية لنادي الزمالك عندما انضممت للفريق مقابل 750 ألف جنيه، ومرتضى منصور هو الذي تبنى فكرة التفاوض معي”.

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ولا يزال مرتضى منصور رئيسًا للجمعية العمومية لنادي الزمالك حتى وقتنا هذا، بينما اعتزل إبراهيم سعيد صاحب الـ 39 عامًا، مطلع موسم 2011/2010 بين صفوف نادي الاتحاد السكندري.

وشارك إبراهيم سعيد – ابن مدينة الإسكندرية- في 37 مباراة دولية مع منتخب مصر في الفترة من 2000 إلى 2008.

وفي رصيد إبراهيم سعيد هدفين دوليين، الأول أمام ناميبيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2002، والثاني أمام كوت دي فوار في تصفيات أمم أفريقيا 2002.

وظهر إبراهيم سعيد للمرة الأخيرة مع منتخب مصر يوم 10 فبراير 2008، حين لعب لمدة دقيقتين فقط في فوز مصر على الكاميرون في نهائي كأس أمم أفريقيا بهدف محمد أبو تريكة.