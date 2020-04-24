يُعتبر الوداد الرياضي والمعروف “بالوداد البيضاوي“من بين الأندية المغربية الأكثر تتويجاً بالدوري المغربي وكأس العرش المغربي، كما يُعتبر كذلك أحد أعمدة كرة القدم في المغرب، حيث استطاع عام 2000 ان يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب أندية القرن العشرين على مستوي قارة أفريقيا، حسب تصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات نادي الوداد البيضاوي المغربي.

يحتفل نادي الوداد البيضاوي يوم 8 من شهر مايو كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1937، ويتخذ من مدينة الدار البيضاء مقراً له، ويستقبل مبارياته على ملعب “محمد الخامس”.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به نادي الوداد الى عام 1956 عندما فاز بكأس الاستقلال، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1948 عندما فاز ببطولة شمال أفريقيا.

يذكر ان فريق الوداد قد ساهم في مناهضة الاستعمار الفرنسي، وكانت مبارياته تعرف دائما اعتقال بعض المشجعين، بل إن مباريات الفريق أصبحت فرصة للمغاربة ليعبروا عن سخطهم ومطالبتهم برحيل المستعمر، وكانت الجماهير تهتف للوداد في كل مدن المملكة سواء منتصرا أو متعادلا أو منهزما، وكانت هذه الجماهير تتعرض للاستفزاز من طرف المستعمر الذي وصل به الحقد إلى حد تطويق الملاعب أثناء مباريات الوداد بالدبابات لتخويف الجمهور.

إليكم سجل بطولات نادي الوداد البيضاوي المغربي “محلياً”

البطولة الوطنية المغربية “الدوري المغربي”

فاز الوداد بالدوري المغربي 20 مرة أعوام: (1948 – 1949 – 1950 – 1951 – 1954 – 1957 – 1966 – 1969 – 1976 – 1977 – 1978 – 1986 – 1990 – 1991 – 1993 – 2006 – 2010 – 2015 – 2017 – 2019).

كأس العرش المغربي

فاز الوداد بكأس العرش 9 مرات أعوام: (1970 – 1978 – 1979 – 1981 – 1989 – 1994 – 1997 – 1998 – 2001).

إليكم سجل بطولات نادي الوداد البيضاوي المغربي “قارياً”

دوري أبطال أفريقيا

تُوج الوداد بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين عامي: (1992 – 2017).

كأس الكؤوس الأفريقية

تُوج الوداد بكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة عام (2002).

كأس السوبر الأفريقي

تُوج الوداد بكأس السوبر الأفريقي مرو واحدة عام: (2018).

بطولات آخري فاز بها نادي الوداد البيضاوي