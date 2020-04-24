رمضان صبحي ينضم لأبو تريكة في احتفالات الأهلي

احتفل الجناح الدولي المصري “رمضان صبحي” بذكرى تأسيس النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة 24-4-2020، لينضم إلى الأسطورة محمد أبو تريكة وكوكبة من النجوم الذي احتفلوا بعيد ميلاد الأهلي الـ 113.

ونشر رمضان صبحي صورة لاحتفاله بأحد الأهداف عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وأرفقها بتصريح مقتضب قال فيه “113 سنة أهلي”.

وجاءت مشاركة رمضان صبحي في احتفالات الأهلي بعد ساعات قليلة من التصريح المثير لمحمد أبو تريكة عندما عبر عن اشتياقه الكبير للأهلي.

وقال أبو تريكة الذي يقطن في قطر حيث يعمل محللاً في قناة بي إن سبورتس “وحشني الأهلي، 113 عامًا على تأسيس أعظم نادي في الكون”.

وتُوج محمد أبو تريكة بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 4 مرات أثناء فترة تمثيله للنادي الأهلي من 2004 حتى 2013.

كما قال لاعب وسط الأهلي “أحمد الشيخ” عبر تويتر “113 سنة تاريخ ومجد وبطولات، إن شاء الله يظل النادي الأهلي شامخ مدى الدهر بجماهيره وبطولاته وتاريخه العظيم”.

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وأكد مدافع الأهلي السابق “وائل جمعة” بأنه عاش أفضل لحظات عمره مع الأهلي، قائلاً “عيد ميلاد سعيد يا أهلي، وأجمل لحظات العمر”.

رئيس الأهلي

أما رئيس الأهلي “محمود الخطيب” فقد قال في بيان رسمي نشره موقع الأهلي “اليوم، ونحن نستقبل أول أيام شهر رمضان الكريم، تحل الذكرى الـ 113 لتأسيس النادي الأهلي الذي نفتخر جميعًا بنشأته الوطنية والإنتماء إليه.. وبهذه المناسبة نتوجه بالتهنئة لجماهير وأعضاء الأهلي، ونتوجه بالتحية لكل أبناء النادي ومجالس إداراته السابقة الذين ساهموا في رفع رايته وترسيخ مبادئه وإعلاء شأنه”.

وأضاف الخطيب “كما لا يفوتنا توجيه الشكر لكل الأندية الشقيقة التي تشاركنا هذه المناسبة ومن بينها الأندية العربية العربية التي تحمل اسم الأهلي، كل في دولته تيمنًا بالنادي الأهلي، وسيرًا على نهجه واقتداءً بقيمه وتقاليده”.

وختم “ها نحن نجدد العهد والوعد بالحفاظ دائمًا على ثوابت وقيم النادي، وبذل أقصى الجهد ليتبوأ الأهلي المكانة التي تليق بتاريخه وجماهيره وأعضائه”.