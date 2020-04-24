رياضة | الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب النادي الأهلي من الحصول على خدمات البرازيلي كينو لاعب نادي بيراميدز والمعار هذا الموسم لصفوف الجزيرة الإماراتي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكشفت تقارير صحفية إماراتية اليوم الجمعة بأن النادي الأحمر بان قريبا من التعاقد مع اللاعب البرازيلي الذي سيكون بديلا لرمضان صبحي، والذي قرر الاحتراف في الموسم المقبل.
وأشارت صحيفة الإمارات اليوم بأن نادي الجزيرة الإماراتي استقر على عدم تمديد إعارة كينو بسبب المقابل المادي الكبير والمردود الذي قدمه اللاعب مع الفريق في الموسم الحالي.