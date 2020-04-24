رياضة | الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫اقترب النادي الأهلي من الحصول على خدمات البرازيلي كينو لاعب نادي بيراميدز والمعار هذا الموسم لصفوف الجزيرة الإماراتي في الميركاتو الصيفي المقبل.‬

‫وكشفت تقارير صحفية إماراتية اليوم الجمعة بأن النادي الأحمر بان قريبا من التعاقد مع اللاعب البرازيلي الذي سيكون بديلا لرمضان صبحي، والذي قرر الاحتراف في الموسم المقبل.‬

‫وأشارت صحيفة الإمارات اليوم بأن نادي الجزيرة الإماراتي استقر على عدم تمديد إعارة كينو بسبب المقابل المادي الكبير والمردود الذي قدمه اللاعب مع الفريق في الموسم الحالي.‬