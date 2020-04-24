رياضة | بشري سارة للزمالك بشأن ضم هدف الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بشري سارة للزمالك بشأن ضم هدف الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي الزمالك نبأ سار بشأن ضم حسام حسن مهاجم نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الزمالك قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع حسام حسن في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وأكد حماده صدقي المدير الفني لسموحة أنه يرفض نهائيا فكرة رحيل حسام حسن عن الفريق في الصيف إلا بشرط التعاقد مع مهاجم أخر مميز.

ويدرس مسئولو سموحة حاليا التعاقد مع ناصر منسي مهاجم بيراميدز لتعويض حسام حسن في حالة رحيله خاصة بعد موافقة صدقي على فكرة ضم اللاعب لينفتح الطريق أمام الزمالك قليلا.