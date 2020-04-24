رياضة | تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل مجلس إدراة النادي الأهلي لاتفاق مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق على تمديد عقده عقب نهاية الموسم الجاري.

وعقد الأهلي اتفاق مع فايلر على تمديد عقده لسنة إضافية مقابل رفع راتبه وجهازه المعاون إلى 36 مليون جنيه في الموسم.

وبات من المنتظر عقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة للكشف عن تفاصيل التعاقد الجديد للمدير الفني فايلر بعد اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادس.