رياضة | الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي الزمالك في منافسة مع نظيره النادي الأهلي على صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويتنافس قطبي الكرة المصرية على التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي في الصيف القادم.

Advertisements

وكثف الزمالك مفاوضاته بشكل كبير مع باهر المحمدي لضمه في الصيف القادم.

كما جهز الزمالك عرض ضخم لخطف المحمدي من الأهلي بقيمة 20 مليون جنية بالاضافه إلى لاعبين من الفريق وهما كابونجو كاسونجو وعمر السعيد.

وينتظر النادي الأبيض رد مسئولو الإسماعيلي على العرض المقدم لضم باهر المحمدي في الصيف.