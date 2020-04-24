رياضة | بن شرقي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بن شرقي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المغربي أشرف بن شريق لاعب فريق الزمالك عن شائعات رحيله عن الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط بن شرقي بالرحيل عن الزمالك في الصيف المقبل بعد تلقيه عروض مغرية للرحيل عن القلعة البيضاء.

وقال بن شرقي في تصريحات أبرزتها قناة الزمالك إنه لم يتلق أى عروض للرحيل طوال فترة توقف الدوري الحالية.

وأضاف الغندور "بن شرقي قال انه من الطبيعى كلاعب انه يصله عروض ولكن طوال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا لم يتلق أى عروض للرحيل، وانه حتى لو تلقى عرض سيكون ذلك من خلال نادي الزمالك خاصة انه يرتبط بعقد مع القلعة البيضاء لمدة موسمين مقبلين ولا يمكنه الرحيل الا بموافقة النادي".