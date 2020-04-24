رياضة | برشلونة يبلغ مانشستر سيتي بسعر بيع لاعبه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يبلغ مانشستر سيتي بسعر بيع لاعبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة (سبورت) الإسبانية، أن برشلونة الإسباني استقر على رحيل نجم الفريق في الميركاتو المقبل.

ويعمل برشلونة على بيع ظهيره الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة، وحدد سعرًا للتنازل عنه.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكاتالوني لم يقتنع كثيرًا بالمستويات التي قدمها سيميدو منذ وصوله من بنفيكا البرتغالي في صيف 2017.

وتابعت الصحيفة، فإن برشلونة سيكون على استعداد للتنازل عن صاحب الـ26 عامًا مقابل 45 مليون يورو.

ويحظى سيميدو باهتمام كبير من قبل مانشستر سيتي، في ظل رغبة الإسباني بيب جواردويولا في ضمه لملعب الاتحاد.