رياضة | البلايلي يصدم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البلايلي يصدم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تونسية عن موقف الجزائري يوسف البلايلي جناح فريق أهلي جدة السعودي من الانتقال للنادي الأهلي.

ووفقاً لموقع "جي نت" التونسي في نسخته الفرنسية فإن الجزائري يوسف البلايلي رفض الانتقال للنادي الأهلي في الفترة الماضية.

واضاف الموقع أن البلايلي رفض أيضاً عرضاً من الدحيل القطري حيث يفضل اللاعب العودة إلى الترجي التونسي بعد انتهاء مشواره مع أهلي جدة السعودي.