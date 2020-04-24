شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. آمنة نصير : اللعب باسم مصر يبيح الإفطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر أنه من الجائز إفطار اللاعبين الذين يمثلون اسم مصر فى المحافل الدولية أما فى البطولات المحلية فعلى اللاعبين اعتبارها ساعات عمل مثله مثل باقي العاملين فى الدولة

وأضافة "نصير" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أزمة كورونا الحالية أقرت بإسكات الجدل الدائر كل عام حول مبيحات الفطر فى شهر رمضان للاعبين خاصة في ظل تعليق كامل لكافة الأنشطة الرياضية بسبب التخوفات من تفشي المرض

Advertisements

وأضافت استاذ جامعة الأزهر قائلة " المباريات المحلية تختلف عن الدولية فالمحلية من السهل تغيرها والتحكم فى مواعيدها أم الدولية فمن الممكن إنسحاب اللاعبين من المباراة".