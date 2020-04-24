شكرا لقرائتكم وائل جمعة: بطولة 2012 الأغلى لأنها كانت من أجل شهداء الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث وائل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن البطولة الأغلى في تاريخه مع القلعة الحمراء. أضاف جمعة في تصريحات تلفزيونية:" أغلى بطولة حققتها مع الأهلي كانت دوري أبطال أفريقيا 2012 لأنها كانت بطولة لشهداء الأهلي، اتفقنا كلاعيبة إننا لازم نكسب البطولة دي". تابع جمعة:" مانويل جوزيه قدر يخرج أحسن ما عند الحضري، زعلت لما الحضري مشي من الأهلي

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