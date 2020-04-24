شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطالب الجماهير بتقوى الله .. ويؤكد : سنجد 100 مخرج لكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه يلتزم في الوقت الحالي بالتواجد في المنزل، التزاما بتوجيهات تجنب انتشار فيروس كورونا، قائلا:"لازم نقعد في البيت وبطالب إننا نتحمل الشهر دا بالجلوس في المنزل والالتزام تماما بشأن كل التوجيهات".

وعما يفعله مرتضى منصور في فترة الحجر المنزلي قال رئيس الزمالك في فيديو بثه عبر قناته على "يوتيوب":"بشوف تفسيرات الشيخ الشعراوى وبتابع مسلسلات قديمة مثل زيزينيا وإسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان وأرابيسك ومسلسل الداعية والجماعة".

كما أو ضح رئيس نادى الزمالك إن الفترة الحالية يستغلها فى مشاهدة قصص الأنبياء، قائلا:"الواحد لم يكن فى تركيزه بسبب انشغاله فى الوقت الحالى وبطالب الجميع بتقوى الله سنجد 100 مخرج".

واتخذ مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مجموعة من القرارات فى الفترة الأخيرة داخل قلعة ميت عقبة، سواء على مستوى مجلس إدارة القلعة البيضاء أو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، نستعرضها فى التقرير التالى، ومن بينها قراره بالترشح فى الانتخابات المقبلة.

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وحسم مرتضى منصور أمر ترشحه فى الانتخابات المقبلة لنادى الزمالك، وأكد أنه لم يكن ينوى الترشح بالانتخابات المقبلة، وكان يرغب فى الرحيل عن منصبه لولا جماهير قلعة ميت عقبة، قائلاً، "لولا جماهير الزمالك التى تحبنى لرحلت عن رئاسة النادى، أخشى على الزمالك أن يسقط عندما أرحل عن رئاسة النادى.. المغرضون هيجيبوا النادى أرض فى 24 ساعة لما أمشى"، ليحسم بذلك أمر ترشحه فى الانتخابات المقبلة لقلعة ميت عقبة.

فيما قرر مرتضى منصور وضع سقف ماى للتعاقدات الجديدة التى سيتم إبرامها لتدعيم الفريق فى الموسم المقبل، حيث ترفض إدارة القلعة البيضاء الدخول فى مزايدات حول الصفقات، خاصة أن النادى يمتلك بين صفوفه عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين.

وترى إدارة الزمالك أن وضع سقف للصفقات سيؤدى إلى توفير ملايين بجانب دعم الفريق الأبيض بأفضل صورة، مع إمكانية إدخال بعض المعارين فى الصفقات لتقليل التكلفة المالية لها فى ظل امتلاك النادى لعدد كبير من اللاعبين المعارين بالأندية الأخرى.

وأخيرًا حسم رئيس الزمالك أمر التجديد للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، وأكد مرتضى منصور أن كارتيرون مستمر مع الفريق خلال الموسم المقبل قائلاً، "اتفقنا معه على تجديد العقد، وننتظر الانتهاء من أزمة كورونا للتوقيع بشكل رسمى.. وكارتيرون مدير فنى متميز ونجح مع الزمالك وحقق بطولتين وخاض مباريات صعبة وله رؤية فنية مميزة".