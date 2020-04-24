شكرا لقرائتكم تقارير اسبانية: برشلونة يرفض خوض أي مباراة في الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية اسبانية، أن نادي برشلونة يرفض خوض أي مباراة هذا الموسم سواء في مسابقة الدوري "لا ليجا" أو دوري أبطال أوروبا، حفاظ على السلامة العامة للاعبين، على خلفية تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في القارة العجوز وبالأخص في اسبانيا التى تشهد أعلى معدل إصابات في القارة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الاسبانية، فإن برشلونة يدرس حاليًا لفكرة عدم الاستمرار في خوض باقي المباريات خوفًا على السلامة العامة للاعبين، لاسيما بعد رفض عدد من الأندية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة على اللاعبين.

وأشارت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني، إلى أن إدارة البارسا لا ترى ضرورة الاستعجال للعودة إلى المباريات قبل التأكد بصورة كاملة من تعافي الجميع.

كانت تقارير اسبانية قد أشارت بالأمس إلى أن نادي ريال مدريد يرفض استئناف النشاط الكروي خلال الفترة المقبلة، خوفا من تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين، رغم محاولات الأندية للعودة في يونيو القادم.

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد يرفض العودة إلى المباريات طالما هناك مخاطرة من تفشي العدوى بين اللاعبين، سوى بعد اكتشاف علاج لفيروس كورونا يضمن عدم تعرض أحد للإصابة مجددًا.

وتخطط رابطة الدوري الاسباني لاستئناف المسابقة دون جمهور، مع خضوع جميع اللاعبين لفحص يومي للتأكد من سلامتهم وعدم تعرضهم للإصابة.

وطلبت رابطة الدوري الاسباني الأندية، قائمة باللاعبين والفنيين والموظفين لدى كل ناد، من أجل الخضوع لاختبارات إجبارية لفيروس كورونا بدءًا من 28 أبريل الجاري، تمهيدا لعودة مسابقة الليجا.

وتوقفت مسابقة الدوري الاسباني لأجل غير مسمى، بعد تفشي وباء كورونا بشكل كبير فى اسبانيا، إذ تخطت حالات الاصابات هناك أكثر من 200 ألف شخص.