شكرا لقرائتكم أسهم محمد عبدالعاطى ترتفع داخل الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتفعت أسهم محمد عبد العاطى، لاعب وسط وادى دجلة، بشأن الانضمام لنادى الزمالك فى فترة الانتقالات المقبلة عن نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز، حيث يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، الملفات المختلفة الخاصة بصفقات الموسم القادم.

ومن المنتظر أن يتفاوض الزمالك بصورة مكثفة مع وادى دجلة حول ضم اللاعب مع إبرام صفقة تبادلية خاصة فى ظل رغبة النادى الدجلاوى فى الحصول على عددا من لاعبى الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات القادمة.

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كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز عن تفضيل الحصول على مقابل مالى بدلا من الصفقات التبادلية مع الزمالك، فى إطار المفاوضات التى دارت بين الجانبين خلال الفترة الماضية حول صفقات الموسم الجديد.

ودارات مفاوضات بين الزمالك وبيراميدز حول عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات المقبلة، ضمن تحركات إدارة الناديين حول تعزيز قوة فريقهما في الموسم المقبل، لذا يبحث كل فريق عن دعم احتياجاته وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز إن إدارة الزمالك أبدت رغبتها حول ضم عدد من اللاعبين من بيراميدز وترغب إدارة الأخير فى الحصول على مقابل مالى لبعض اللاعبين بدلا من المبادلة بلاعبين من النادى الأبيض خاصة إن الزمالك سيرفض التفريط فى أي لاعب من قوامه الأساسى فى صفقة تبادلية.

واستبعد مسؤولو الزمالك، التعاقد مع محمد فاروق جناح بيراميدز، بعد المناقشات التى دارت حول تلك المسألة فى الفترة الأخيرة، بشأن انضمام اللاعب من عدمه إلى قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد من عدمه فيما وضع مسئولو الزمالك، شرطًا قبل الدخول فى المفاوضات الرسمية حول الصفقات الجديدة، التى تسعى الإدارة لدعم صفوف الفريق بها فى الموسم الجديد، بالحصول على رغبة اللاعب المقرر ضمه قبل إجراء التفاوض الرسمى مع ناديه، لتجنب المزايدات المختلفة فى الصفقات كما ترفض إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة فكرة المزايدة فى أسعار اللاعبين فى الانتقالات المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى حاليا لتجنب انتشار فيروس كورونا.