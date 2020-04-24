شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: الدوري الانجليزي مكنش متطور وقت لعبي مع ايفرتون.. وكنت أشرب الخمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشار إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، إلى أن الدوري الانجليزي لم يكن متطورا وقت اللعب في صفوف ايفرتون، والعلب كان ينحصر بتواجد الفريقين عند دائرة منتصف الملعب ، ولم يكن مستوى البريميرليج بالمستوى الذي عليه الآن.

كشف إبراهيم سعيد في برنامج " أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت، أن ديفيد مويس مدرب ايفرتون وقتها كان يحتد عليه عندما يمسك الكرة ويراوغ بها داخل الملعب، مشيرا إلى أن تلقى عرضا من بولتون الانجليزي في فترة فضل خلالها العودة للأهلي لذا رفض العرض الانجليزي.

وعن تجربته في تركيا أكد أنه قضى موسم ونصف عل مستويات قوية مع كونيا سبور رغم أن الفريق كان مهددا بالهبوط وتلقيت عرضا من جلطة سراي التركين ولكن نادي كونيا سبور طلب مبلغ مالي، ولكنهم اتفقوا على انتقالي إلى أنقرة سبور.

فجر مفاجأة بأنه كان يقدم على شرب الخمور ولكن على فترات ولا يقدم على ذلك في الفترة التي كان يلعب بها، مشيرا إلى أنه تزوج 4 مرات ولكن جميعهم ليسو على ذمته في الوقت الحالي، ويحرص على مشاهدة أبنائه كل فترة، ولديه 4 بنات وولد أكبر واحدة فيهم بعمر 15 سنة.

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أوضح أنه مرت عليه ظروف صعبة، وكان هناك فترة من سنوات قريبة لم يكن يجد أموالا للانفاق على نفسه، ولكن الأمور تحسنت حاليا، مشيرا إلى أن برنامج الرقص الذي أعده في لبنان كان لرغبة منه في القيام بهذا العمل وليس للحصول على مبالغ مالية، بدليل أنه حصل على 15 ألف دولار، ولكن أنفقهم في لبنان قبل العودة للقاهرة، مؤكدا أن تجربة لطيفة وهي جزء من الحركات المجنونة التي أقوم بها، مستبعدا فكرة دخول مجال التمثيل، وظهر في أكثر من مشهد لظروف عادية.

أكد أنه لم يفشل في تجربة التدريب مع جولدي ببدليل انه صعدهم من الدرجة الرابعة للثالثة، مشيرا إلى أن مجال التدري منحصر على دائرة محددة من الأسماء لذا من الصعب أن يدخل أسماء كثيرة في مجال التدريب الدوري المصري، مضيفا أن كلاء اللاعبين يسيطرون على التدريب ولا توجد بينه وبينهم علاقة جيدة.