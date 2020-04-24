شكرا لقرائتكم أبو تريكة: غرف ملابس الأهلي لها هيبة كبيرة وبركات كان بيترعب من جوزيه والبطل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل امتدح محمد أبو تريكة نجم الأهلى الأسبق غرفة ملابس القلعة الحمراء مؤكدا أن لها هيبة كبيرة.

أضاف أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية:" أول واحد استقبلني هو ثابت البطل ووصى عم حارس عليا ثابت البطل كان أكثر واحد بيؤثر على مانويل جوزيه وقف أمام مكتبه ثم احتضنني وأشعرني بأني أصبحت واحدًا من الفريق وقال لي لو احتجت أي شيء كلمني، ونعلم أن سيرتك جيدة".

تابع نجم الأهلى الأسبق :" محمد بركات لم يخف سوى من شخصين وهما ثابت البطل ومانويل جوزيه (مدرب الأهلي الأسبق)".

وواصل:" قبل الماتشات مكنتش بحب أشوف بركات وسيد معوض، كانوا بيهزروا وأنا بحب أركز، لما يشوفهم بس بضحك من غير ما يتكلموا".

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وأكمل: "ثابت البطل من الشخصيات التي أثرت فينا جميعًا، ويعرف كيف يتعامل مع الأشخاص جيدًا، متى يعامله باللين ومتى يعنفه وهذه موهبة".

واختتم: "عماد النحاس (مدافع الأهلي السابق ومدرب المقاولون العرب الحالي) سقط في الملعب أثناء مباراة أمام مالي مع المنتخب العسكري وشك الجميع أنه بلع لسانه، وفوجئنا بعمرو زكي خلع حذاءه وبه (طين وتراب) وأراد أن يضعه في فمه ليداويه، حسبما نسمع عن علاج هذه الحالة".

وكان أبو تريكة قد اعتزل عام 2013 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع الأهلي.