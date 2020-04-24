شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة: فايلر عامل صالح فى الأهلى بـ"عنصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، إن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، عامل شقيقه صالح جمعة بـ"عنصرية" -على حد قوله-، مضيفا إن المدرب السويسرى لم يحتوى شقيقه وظلمه.

وتابع عبد الله جمعة فى حوار لمجلة نادى الزمالك الرسمية، إن صالح جمعة سيكون إضافة قوية للفريق الأبيض حال ضمه فى الفترة المقبلة، مشددا إن شقيقه من أفضل اللاعبين فى مركزه.

فيما أوضح عبد الله جمعة إنه حينما لعب تحت قيادة حسام حسن، تعلم تحت قيادته اللعب حتى آخر ثانية، إلى جانب قوة الشخصية فى الملعب وإنه يتقدم بالشكر له لإنه تعلم منه كثيرا.

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من ناحية أخرى، لجأ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لتقسيم لاعبى الفريق على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث طلب بإنشاء مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب" للاعبين، حتى يتابع كل مدرب بالجهاز المعاون مجموعة من اللاعبين.

فيما عقد الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، اجتماعا، للحديث حول متطلبات الفريق خلال الفترة الجارية، بناءً على تعليمات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى يحرص على التواصل مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بصورة دورية للاطمئنان على حالة اللاعبين.

وشهد اجتماع الجهاز الطبى للزمالك مناقشة حالة اللاعبين والأمور المختلفة التى تخص الفريق لتقديم تقريرًا للفرنسى باتريس كارتيرون على حالة اللاعبين، فى ظل فترة التوقف السلبية خلال الفترة الحالية، بعد تعليق منافسات الدورى الممتاز، وتأجيل مباريات دور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، لأجل غير مُسمى، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وسبق وطلب الفرنسى باتريس كارتيرون، من جهازه المعاون، إعداد تقرير مفصل عن أوزان اللاعبين خلال الوقت الحالى وكذلك معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم ومدى التزامهم بخوض التدريبات بصورة يومية وحالة كل لاعب خلال الوقت الجارى فى ظل توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا.