شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المنتخبات الأوروبية المتأهلة لمونديال اليد مصر 2021 بعد إلغاء التصفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعدما قرر الاتحاد الدولى لكرة اليد إلغاء تصفيات أمم أوروبا المؤهلة الى مونديال مصر 2021 تم الاستقرار على الدول المشاركة فى البطولة وفقا لنتائج اليورو 2020.

ضمت المنتخبات كلًا من ، الدنمارك و إسبانيًا و كرواتيا و النرويج و سلوفينيا و ألمانيا و البرتغال و السويد و النمسا و المجر و بيلاروسيا و أيسلندا و التشيك و فرنسا .

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أكد حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أنه يقاتل بكل قوة من أجل عدم تأجيل كأس العالم 2021 المقرر إقامته فى مصر.

وأشار مصطفى إلى أن الاتصالات والمفاوضات لا تنقطع مع قيادات الرياضة فى العالم وعلى رأسهم صديقه الألمانى توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، موضحًا أنه طلب منه الإبـقـاء على المسابقات الرياضية الكبرى فى العالم دون تغيير موعدها، خاصة أنه بعد تأجيل الأولمبياد أصبح الجدول العالمى مزدحمًا خـلال العام المقبل الـذى من المقرر إقامة دورى الأبطال الأوروبى فيه وهى بطولة كبيرة وتخطف الاهتمام العالمى بالإضافة إلى الأولمبياد وتسبقها التصفيات المؤهلة أيضًا لليابان.

وشـــدد دكـتـور حسن مصطفى على أنــه حتى الآن متمسك باقامة البطولة فـى موعدها، إلا إذا طلبت مصر التأجيل نظرًا لتوقف حركة العمل فى الملاعب المقرر استضافتها للمونديال بسبب فيروس كورونا، وأوضح مصطفى أن الرؤية ستتضح أكثر خلال الفترة المقبلة عالميًا، وأن الجميع ينتظر قرارات منظمة الصحة العالمية.