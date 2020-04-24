الامارات | الخطيب يهنئ الأهلي المصري بذكرى التأسيس.. تعرّف إلى عمر "نادي القرن"

شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يهنئ الأهلي المصري بذكرى التأسيس.. تعرّف إلى عمر "نادي القرن" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه رئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب التهنئة إلى جماهير وأعضاء الأهلي، بمناسبة مرور 113 سنة على تأسيس النادي، مؤكدًا فخره بنشأة ناديه، وتقديره لما قدمه كل أبناء الأهلي على مدى كل الأجيال ومجالس الإدارات السابقة من جهد لرفعته وإعلاء شأنه.

وجدد رئيس النادي وعده بالحفاظ على قيم وثوابت الأهلي، والاستمرار في العطاء حتى يتبوأ النادي المكانة التي يستحقها، وقال: «اليوم ونحن نستقبل أول أيام شهر رمضان الكريم، تحل الذكرى الـ113 لتأسيس النادي الأهلي، الذي نفخر جميعًا بنشأته الوطنية والانتماء إليه.. وبهذه المناسبة نتوجه بالتهنئة لجماهير وأعضاء الأهلي، وبالتحية لكل أبناء النادي ومجالس إداراته السابقة، الذين ساهموا في رفع رايته وترسيخ مبادئه وإعلاء شأنه.. كما لا يفوتنا توجيه الشكر لكل الأندية الشقيقة، التي تشاركنا هذه المناسبة، ومن بينها الأندية العربية التي تحمل اسم الأهلي، كل في دولته، تيمنًا بالنادي الأهلي وسيرًا على نهجه واقتداءً بقيمه وتقاليده.. وها نحن نجدد العهد والوعد بالحفاظ دائمًا على ثوابت وقيم النادي، وبذل أقصى الجهد ليتبوأ الأهلي المكانة التي تليق بتاريخه وجماهيره وأعضائه».

Advertisements