الامارات | الاتحاد الهولندي لكرة القدم يتخذ قرار مفاجئ

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يتخذ قرار مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذ الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم قرار مفاجئ لينهي الجدل حول مصير بطولته الكروية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وينهي الصراع بين أياكس أمستردام وألكمار.

ويذكر أن الدوري الهولندي يتبقي له 9 جولات، ويتساوى أياكس أمستردام مع ألكمار في قمة الترتيب.

وكانت لبلجيكا قد اتخذت قرار بإلغاء الموسم، لكن مع منح المتصدر كلوب بروج لقب الدوري، من دون استكمال المباريات المتبقية.

Advertisements

وقرر الاتحاد الهولندي إلغاء بطولة الدوري الهولندي، بعد أيام من إعلان رئيس وزراء البلاد بحظر كرة القدم حتى سبتمبر المقبل، ومع إلغاء الموسم، حرم أياكس أمستردام المتصدر بفارق الأهداف، من لقب الدوري، وسيكون على الأندية الهولندية الآن البدء بالعطلة الصيفية، قبل انطلاق الموسم المقبل في سبتمبر.

وقرر الاتحاد الهولندي إلغاء عملية الهبوط والصعود بالدوري، كما سيعتمد على الترتيب الحالي لتحديد المتأهلين لدوري أبطال أوروبا وبطولة يوروبا ليغ.