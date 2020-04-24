شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: انضمامي للزمالك سبب وصول مرتضى منصور لرئاسة النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كان موافقا على انضمامه لصفوف القلعة البيضاء، ولكن حسام حسن، مدرب الفريق وقتها تحفظ على عودته للملاعب، رغم وصوله لمرحلة عالية من الجاهزية البدنية.

وأضف سعيد، خلال استضافته في قناة «أون تايم سبورت»: «لعب للزمالك في فترة عدم استقرار ومع ثلاثة رؤساء أندية، وكانت المشكلة التي تواجهني معهم هي الغرامة التي تم توقيعها عليً بسبب الأهلي».

وأضاف: «علاقتي بالمستشار مرتضى منصور جيدة جدا وهو سبب انضمامي للزمالك.. وانا السبب الرئيسي في فوزه بانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك.. صفقة انضمامي للقلعة البيضاء زادت من شعبية (منصور) بشكل كبير بالإضافة إلى انني دعمته ووقفت بجانبه خلال فترة الانتخابات».