شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. "سلاح الشيش" منافسة اخترعت بفرنسا وتحولت إلى بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت لعبة سلاح الشيش من الرياضات المعروفة فى مصر فى الآونة الأخيرة، خاصة بعدما حصل البطل علاء أبو القاسم على فضية أولمبياد لندن 2012، وتصدر محمد حمزة التصنيف العالمى للعبة على صعيد الشباب وتكريمه بالاتحاد الدولى.

علاء أبو القاسم

محمد حمزة

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تكريم محمد حمزة

كما يعد سلاح الشيش من أشهر أنواع الأسلحة المستخدمة فى المبارزة، حيث إنه الأكثر استخدامًا فى المنافسة، وتنحدر أصول سيف الشيش الحديث من الأسلحة الشخصية الشائعة فى القرن الثامن عشر .

تم اختراع سيف الشيش فى فرنسا منتصف القرن الثامن عشر، على أنه سلاح تدريب ولممارسة المبارزة السريعة والممتازة، قام المبارزون بثلم النقطة المستدقة فى طرف السيف من خلال تتويج الشفرة أو قفل المقبض عند النقطة المستدقة وتناول الطلاب الألمان هذه الممارسة فى المبارزة الأكاديمية .

هناك نوعان من سيوف الشيش يُستخدمان فىي يومنا هذا، هما سيف الشيش غير الكهربي المعروف باسم الشيش "البخاري" أو "الجاف"، وسيف الشيش الكهربي، والمكونات المشتركة فى جميع الأنواع هى الرمانة ومقبض السيف والقبضة ووسادة الإبهام والنصل.

يخضع سيف الشيش لقواعد حق المبادرة بالهجوم، حيث تتكون معظم مباريات المبارزة من مبارزين يتنافسون على حق المبادرة بالهجوم. وعندما يهجم أحد المبارزين يحاول المنافس أن يتفادى الهجوم، وإذا نجحت محاولته تُحتسب طعنة خاطئة على منافسه ،وقد تكون المبارزة فردية أو منافسة جماعية بالمشاركة ضمن فريق يتكون من 4 لاعبين .

ممارسو هذه الرياضة يتمتعون بالعديد من الصفات البدنية والذهنية والشخصية، أهمها سرعة رد الفعل، التوافق العضلى العصبى، الرشاقة، والمرونة، الصدق والذكاء هدوء الأعصاب والصبر والقدرة على التحمل، الدقة والتركيز، المثابرة والتصميم، قوة الأاراده، الدقة واتخاذ القرار المناسب و فوة الملاحظة و سرعة البديهة والقدرة على تقدير الموقف.